«Бостон» вырвал победу у «Лос-Анджелеса» в овертайме благодаря заброшенной шайбе Пастрняка

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Бостон Брюинз» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Хозяева одержали победу со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в овертайме.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Элиас Линдхольм и Давид Пастрняк. За «Лос-Анджелес Кингз» забил Тревор Мур.

В состав «Бостона» на встречу с «Кингз» попал россиянин Никита Задоров, который не отметился результативными действиями, при этом он был наказан малым штрафом на две минуты за толчок соперника на борт. В заявку «Лос-Анджелес Кингз» из российских хоккеистов был включён Владислав Гавриков, он не набрал очков в этой встрече.

Для «Бостона» это третья игра в новом сезоне-2024/2025, для «Кингз» — вторая.