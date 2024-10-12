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Бостон Брюинз — Лос-Анджелес Кинг, результат матча 12 октября 2024, счет 2:1 ОТ, НХЛ 2024-2025

«Бостон» вырвал победу у «Лос-Анджелеса» в овертайме благодаря заброшенной шайбе Пастрняка
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Бостон Брюинз» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Хозяева одержали победу со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Дано, Байфилд) – 25:22     1:1 Линдхольм (Маршан) – 36:50     2:1 Пастрняк (Лорей, Пойтрас) – 63:07    

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Элиас Линдхольм и Давид Пастрняк. За «Лос-Анджелес Кингз» забил Тревор Мур.

В состав «Бостона» на встречу с «Кингз» попал россиянин Никита Задоров, который не отметился результативными действиями, при этом он был наказан малым штрафом на две минуты за толчок соперника на борт. В заявку «Лос-Анджелес Кингз» из российских хоккеистов был включён Владислав Гавриков, он не набрал очков в этой встрече.

Для «Бостона» это третья игра в новом сезоне-2024/2025, для «Кингз» — вторая.

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