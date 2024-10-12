Стали известны партнёры Овечкина по звену в первом матче сезона НХЛ

13 октября в Вашингтоне пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Вашингтон Кэпиталз» примет на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Игра на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 2:00 мск.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом «Вашингтона» на матч с «Нью-Джерси». Его сообщил журналист The Hockey News Сэмми Сильбер на своей странице в соцсетях.
Нападающие:
Александр Овечкин — Дилан Строум — Эндрю Манджапане
Коннор Макмайкл — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон
Сонни Милано — Хендрикс Лапьер — Алексей Протас
Брэндон Дьюхейм — Ник Дауд — Тейлор Рэддиш
Защитники:
Джейкоб Чикран — Джон Карлсон
Мартин Фегервари — Мэтт Рой
Расмус Сандин — Джеймс ван Римсдайк
Вратарь:
Чарли Линдгрен — основной вратарь
Логан Томпсон — запасной вратарь
В запасе: Якуб Врана, Александр Алексеев, Дилан Макилрат.