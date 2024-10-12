Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны партнёры Овечкина по звену в первом матче сезона НХЛ

13 октября в Вашингтоне пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Вашингтон Кэпиталз» примет на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Игра на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом «Вашингтона» на матч с «Нью-Джерси». Его сообщил журналист The Hockey News Сэмми Сильбер на своей странице в соцсетях.

Нападающие:

Александр Овечкин — Дилан Строум — Эндрю Манджапане

Коннор Макмайкл — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон

Сонни Милано — Хендрикс Лапьер — Алексей Протас

Брэндон Дьюхейм — Ник Дауд — Тейлор Рэддиш

Защитники:

Джейкоб Чикран — Джон Карлсон

Мартин Фегервари — Мэтт Рой

Расмус Сандин — Джеймс ван Римсдайк

Вратарь:

Чарли Линдгрен — основной вратарь

Логан Томпсон — запасной вратарь

В запасе: Якуб Врана, Александр Алексеев, Дилан Макилрат.