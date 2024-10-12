Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны партнёры Овечкина по звену в первом матче сезона НХЛ

Стали известны партнёры Овечкина по звену в первом матче сезона НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

13 октября в Вашингтоне пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Вашингтон Кэпиталз» примет на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Игра на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом «Вашингтона» на матч с «Нью-Джерси». Его сообщил журналист The Hockey News Сэмми Сильбер на своей странице в соцсетях.

Нападающие:

Александр Овечкин — Дилан Строум — Эндрю Манджапане

Коннор Макмайкл — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон

Сонни Милано — Хендрикс Лапьер — Алексей Протас

Брэндон Дьюхейм — Ник Дауд — Тейлор Рэддиш

Защитники:

Джейкоб Чикран — Джон Карлсон

Мартин Фегервари — Мэтт Рой

Расмус Сандин — Джеймс ван Римсдайк

Вратарь:

Чарли Линдгрен — основной вратарь

Логан Томпсон — запасной вратарь

В запасе: Якуб Врана, Александр Алексеев, Дилан Макилрат.

Материалы по теме
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: во сколько начало матча НХЛ-2024/2025, где смотреть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android