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В московском «Динамо» прокомментировали непропуск Ивлева на матч с «Салаватом Юлаевым»

В московском «Динамо» прокомментировали непропуск Ивлева на матч с «Салаватом Юлаевым»
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В московском «Динамо» высказались по поводу непропуска шеф-повара Константина Ивлева на матч с «Салаватом Юлаевым», который проходил сегодня, 12 октября, на «ВТБ Арене». Встреча завершилась победой команды из Москвы со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Михеев (Комтуа, Рашевский) – 05:26 (5x5)     1:1 Ремпал (Тодд, Хмелевски) – 06:03 (5x5)     2:1 Римашевский (Гусев, Менелл) – 12:57 (5x3)     2:2 Ливо (Тодд, Варлов) – 24:07 (5x5)     3:2 Чернов (Джиошвили, Буруянов) – 42:17 (5x5)     4:2 Комтуа (Джиошвили, Пыленков) – 44:39 (5x5)    

«Он приехал более чем за два часа до игры. В соответствии с регламентом КХЛ запуск зрителей в ледовый дворец начинается за полтора часа до матча, охране без разницы, что это известный повар — у них есть предписание, когда можно начать пропускать людей. Если бы Константин подождал пять-десять минут, его бы пропустили, так как наш ответственный сотрудник узнал о том, что Константин приехал раньше, и отправился на парковку, чтобы встретить и проводить такого дорогого гостя», — приводит слова пресс-службы «Динамо» ТАСС.

Напомним, Ивлев того как его не пропустила охрана клуба записал видео в свой телеграм-канал, где высказал недовольство.

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