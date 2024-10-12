В московском «Динамо» прокомментировали непропуск Ивлева на матч с «Салаватом Юлаевым»

В московском «Динамо» высказались по поводу непропуска шеф-повара Константина Ивлева на матч с «Салаватом Юлаевым», который проходил сегодня, 12 октября, на «ВТБ Арене». Встреча завершилась победой команды из Москвы со счётом 4:2.

«Он приехал более чем за два часа до игры. В соответствии с регламентом КХЛ запуск зрителей в ледовый дворец начинается за полтора часа до матча, охране без разницы, что это известный повар — у них есть предписание, когда можно начать пропускать людей. Если бы Константин подождал пять-десять минут, его бы пропустили, так как наш ответственный сотрудник узнал о том, что Константин приехал раньше, и отправился на парковку, чтобы встретить и проводить такого дорогого гостя», — приводит слова пресс-службы «Динамо» ТАСС.

Напомним, Ивлев того как его не пропустила охрана клуба записал видео в свой телеграм-канал, где высказал недовольство.