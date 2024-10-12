Главный тренер «Спартака» Жамнов рассказал, будут ли Порядин и Принс на выездной серии игр

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что один из ранее травмированных игроков сможет участвовать в матчах выездной серии. Сегодня, 12 октября, московская команда всухую обыграла «Ак Барс» (3:0).

– Стоит ли ждать, что Павел Порядин и Шэйн Принс будут готовы к выездной серии матчей «Спартака» в Омске и на Дальнем Востоке?

– Мы следим за их состоянием каждый день. У Порядина всё намного лучше: думаю, что в ближайшее время мы его увидим – может быть, уже в дерби с «Динамо». По Принсу другая ситуация, там всё посложнее – точнее будет понятно в ближайшие дни, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».

Напомним, хоккеисты не принимали участие в последних двух встречах команды из-за повреждений.