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«Была важна игровая дисциплина». Тренер «Спартака» — о сухой победе в матче с «Ак Барсом»

«Была важна игровая дисциплина». Тренер «Спартака» — о сухой победе в матче с «Ак Барсом»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что хоккеисты команды стали играть иначе после разговора, состоявшегося ранее. Сегодня, 12 октября, «Спартак» победил «Ак Барс» со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Филин (Биттен, Вишневский) – 18:00 (5x5)     2:0 Ружичка (Голдобин, Королёв) – 37:34 (5x5)     3:0 Рубцов (Галимов) – 50:18 (5x5)    

— Вы увидели сегодня у игроков другое отношение к делу, к работе — особенно в результате командного разговора после прошлой игры?
— Да, увидел. Сегодня ребята ловили шайбу на себя, не было никакого «фламинго» — они бились и боролись. Бывают моменты, когда что-то не получается, и игроки ошибаются. Я приму эти ошибки, когда игрок ошибается, но старается сделать правильные вещи. Но никогда не приму ситуации, когда игрок делает неправильные вещи и ошибается каждую смену. А так, все ребята — молодцы. Мы понимали, что соперник очень серьёзный, и хоккей будет энергозатратным. Сегодня была важна игровая дисциплина — и, надо отдать должное ребятам, после двух поражений они справились, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».

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