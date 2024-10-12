«Была важна игровая дисциплина». Тренер «Спартака» — о сухой победе в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что хоккеисты команды стали играть иначе после разговора, состоявшегося ранее. Сегодня, 12 октября, «Спартак» победил «Ак Барс» со счётом 3:0.

— Вы увидели сегодня у игроков другое отношение к делу, к работе — особенно в результате командного разговора после прошлой игры?

— Да, увидел. Сегодня ребята ловили шайбу на себя, не было никакого «фламинго» — они бились и боролись. Бывают моменты, когда что-то не получается, и игроки ошибаются. Я приму эти ошибки, когда игрок ошибается, но старается сделать правильные вещи. Но никогда не приму ситуации, когда игрок делает неправильные вещи и ошибается каждую смену. А так, все ребята — молодцы. Мы понимали, что соперник очень серьёзный, и хоккей будет энергозатратным. Сегодня была важна игровая дисциплина — и, надо отдать должное ребятам, после двух поражений они справились, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».