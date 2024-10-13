Россиянин Клим Костин заменит травмированного Маклина Селебрини в составе «Сан-Хосе»

Российский хоккеист, нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин заменит травмированного Маклина Селебрини в составе «Сан-Хосе Шаркс». Главный тренер команды Райан Варсофски не решился назвать точный срок, который потребуется для восстановления Селебрини.

«Честно говоря, я не могу определить сроки. Думаю, несколько недель. Посмотрим, как будет проходить его реабилитация в ближайшие пару дней. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Варсофски пресс-служба НХЛ.

Напомним, в минувшем драфте НХЛ Маклин был выбран под первым общим номером. Он забросил первую шайбу в НХЛ уже в дебютном матче с «Сент-Луисом», но после него выяснилось, что у хоккеиста травма нижней части тела.

Костин не участвовал в первой игре «Сан-Хосе», но именно он будет включён в состав на встречу с «Анахайм Дакс», которая состоится 13 октября в 5:00 мск