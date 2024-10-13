«С каждым годом забивать становится сложнее». Овечкин — о старте сезона «Вашингтона»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о голах за свою команду в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«С каждым годом забивать всё сложнее и сложнее. Команды играют по‑разному, и вратари играют по‑разному. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы забрасывать шайбы и выигрывать матчи», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».

Отметим, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах Александру Овечкину (853) осталось забросить 41 шайбу.

Напомним, первая игра нового сезона у «Вашингтона» состоится в ночь на 13 октября. В домашнем матче «столичные» примут «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 2:00 мск.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: