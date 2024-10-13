Овечкин повторил российский рекорд НХЛ по количеству сезонов

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для него это 20-й сезон в НХЛ. Он повторил рекорд России по количеству сезонов в НХЛ. Столько же сезонов в НХЛ провёл защитник Сергей Гончар.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провёл 79 матчей и отличился 31 раз. До рекорда Уэйна Гретцки по голам Александру не хватает всего 41 шайбы.

Напомним, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах Овечкину (853) осталось забросить 41 шайбу.

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