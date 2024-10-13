Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин повторил российский рекорд НХЛ по количеству сезонов

Овечкин повторил российский рекорд НХЛ по количеству сезонов
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
1 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлсон (Дюбуа, Строум) – 10:48 (pp)     1:1 Кейси (Братт, Майер) – 13:42    

В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для него это 20-й сезон в НХЛ. Он повторил рекорд России по количеству сезонов в НХЛ. Столько же сезонов в НХЛ провёл защитник Сергей Гончар.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провёл 79 матчей и отличился 31 раз. До рекорда Уэйна Гретцки по голам Александру не хватает всего 41 шайбы.
Напомним, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах Овечкину (853) осталось забросить 41 шайбу.

Материалы по теме
12 рекордов и конец погони за Гретцки. Чего Овечкин добьётся в новом сезоне НХЛ?
12 рекордов и конец погони за Гретцки. Чего Овечкин добьётся в новом сезоне НХЛ?
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Овечкин показал подарок от игроков и сотрудников «Вашингтона»

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android