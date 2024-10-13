Александр Овечкин набрал первое очко в новом сезоне НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлсон (Дюбуа, Строум) – 10:48 (pp) 1:1 Кейси (Братт, Майер) – 13:42 1:2 Коттер (Ноэсен, Хаула) – 16:24 2:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 20:32 2:3 Татар (Ноэсен, Хаула) – 23:56 2:4 Коттер (Ноэсен, Хаула) – 33:38
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий Александр Овечкин стал автором результативной передачи и набрал первое очко в новом сезоне НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах Овечкину (853) осталось забросить 41 шайбу.
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