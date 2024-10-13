Александр Овечкин снёс судью на скамейку запасных во время матча с «Нью-Джерси»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:2 в пользу гостей. В одном из эпизодов встречи российский нападающий Александр Овечкин провёл силовой приём на игроке «Нью-Джерси», после чего судья упал на скамейку запасных гостей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В этой встрече Овечкин отметился результативной передачей.

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