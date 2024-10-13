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Александр Овечкин снёс судью на скамейку запасных во время матча с «Нью-Джерси»

Александр Овечкин снёс судью на скамейку запасных во время матча с «Нью-Джерси»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
3 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлсон (Дюбуа, Строум) – 10:48 (pp)     1:1 Кейси (Братт, Майер) – 13:42     1:2 Коттер (Ноэсен, Хаула) – 16:24     2:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 20:32     2:3 Татар (Ноэсен, Хаула) – 23:56     2:4 Коттер (Ноэсен, Хаула) – 33:38     3:4 Уилсон (Макмайкл) – 41:35    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:2 в пользу гостей. В одном из эпизодов встречи российский нападающий Александр Овечкин провёл силовой приём на игроке «Нью-Джерси», после чего судья упал на скамейку запасных гостей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В этой встрече Овечкин отметился результативной передачей.

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