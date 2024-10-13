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Вашингтон Кэпиталз — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 13 октября 2024, счёт 3:5, регулярный чемпионат НХЛ

«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» в стартовом матче НХЛ, у Овечкина передача
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Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 3:5 (1:2, 1:2, 0:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлсон (Дюбуа, Строум) – 10:48 (pp)     1:1 Кейси (Братт, Майер) – 13:42     1:2 Коттер (Ноэсен, Хаула) – 16:24     2:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 20:32     2:3 Татар (Ноэсен, Хаула) – 23:56     2:4 Коттер (Ноэсен, Хаула) – 33:38     3:4 Уилсон (Макмайкл) – 41:35     3:5 Мерсер (Татар, Хишир) – 59:52    

В составе победителей отличились Шеймус Кейси, Пол Коттер (дубль), Томаш Татар и Доусон Мерсер. У финского нападающего Эрика Хаулы хет-трик из результативных передач. За гостей голами отметились Джон Карлсон, Дилан Строум и Том Уилсон. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал голевую передачу.

Напомним, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах Овечкину (853) осталось забросить 41 шайбу.

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