«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» в стартовом матче НХЛ, у Овечкина передача

Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 3:5 (1:2, 1:2, 0:1).

В составе победителей отличились Шеймус Кейси, Пол Коттер (дубль), Томаш Татар и Доусон Мерсер. У финского нападающего Эрика Хаулы хет-трик из результативных передач. За гостей голами отметились Джон Карлсон, Дилан Строум и Том Уилсон. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал голевую передачу.

Напомним, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах Овечкину (853) осталось забросить 41 шайбу.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: