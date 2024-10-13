«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» в стартовом матче НХЛ, у Овечкина передача

Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 3:5 (1:2, 1:2, 0:1).
В составе победителей отличились Шеймус Кейси, Пол Коттер (дубль), Томаш Татар и Доусон Мерсер. У финского нападающего Эрика Хаулы хет-трик из результативных передач. За гостей голами отметились Джон Карлсон, Дилан Строум и Том Уилсон. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал голевую передачу.
Напомним, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах Овечкину (853) осталось забросить 41 шайбу.
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:
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