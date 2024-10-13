Три очка Малкина и Кросби не помогли «Питтсбургу» победить «Торонто» в НХЛ

Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).

В составе победителей отличились Вильям Нюландер (дубль), Мэтт Нис и Митчелл Марнер (1+1). За гостей голами отметились Крис Летанг и Рикард Ракелль. Голевой пас на счету известного канадского форварда Сидни Кросби. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отдал две результативные передачи.

Напомним, сезон-2024/2025 НХЛ начался 4 октября. Для обеих команд эти матчи стали вторыми в новом розыгрыше регулярки.

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