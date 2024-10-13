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Торонто Мэйпл Лифс — Питтсбург Пингвинз, результат матча 13 октября 2024, счёт 4:2, регулярный чемпионат НХЛ

Три очка Малкина и Кросби не помогли «Питтсбургу» победить «Торонто» в НХЛ
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Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Летанг (Кросби, Малкин) – 10:58 (pp)     1:1 Нюландер (Доми) – 20:50     2:1 Нис (Райлли, Марнер) – 22:53     3:1 Марнер – 42:12     3:2 Ракелль (Малкин) – 52:29     4:2 Нюландер (Доми) – 59:38    

В составе победителей отличились Вильям Нюландер (дубль), Мэтт Нис и Митчелл Марнер (1+1). За гостей голами отметились Крис Летанг и Рикард Ракелль. Голевой пас на счету известного канадского форварда Сидни Кросби. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отдал две результативные передачи.

Напомним, сезон-2024/2025 НХЛ начался 4 октября. Для обеих команд эти матчи стали вторыми в новом розыгрыше регулярки.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
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