Дубль Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ютой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейндежерс» принимал «Юту». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Хэйтон (Келлер, Шмальц) – 03:43 1:1 Панарин (Лафреньер) – 08:38 1:2 Макбэйн (Колячонок, Кули) – 21:48 2:2 Панарин (Фокс, Трочек) – 23:51 (pp) 2:3 Келлер (Керфут) – 26:02 2:4 Стенлунд (Маччелли) – 28:38 3:4 Миллер (Фокс) – 29:18 3:5 Гюнтер (Шмальц, Хэйтон) – 33:59 (pp) 4:5 Шнайдер (Труба, Кайлли) – 37:59 5:5 Кайлли (Фокс, Какко) – 52:56 5:6 Келлер (Шмальц) – 64:05
В составе победителей забивали Барретт Хэйтон, Джек Макбэйн, Клейтон Келлер, Кевин Стенлунд, Дилан Гюнтер и Клейтон Келлер. Белорусский защитник Владислав Колячонок отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.
За «Рейнджерс» дубль оформил российский нападающий Артемий Панарин и ещё по разу отличились К'Андре Миллер, Брэйден Шнайдер и Уилл Кайлли.
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