Дубль Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ютой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейндежерс» принимал «Юту». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

В составе победителей забивали Барретт Хэйтон, Джек Макбэйн, Клейтон Келлер, Кевин Стенлунд, Дилан Гюнтер и Клейтон Келлер. Белорусский защитник Владислав Колячонок отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.

За «Рейнджерс» дубль оформил российский нападающий Артемий Панарин и ещё по разу отличились К'Андре Миллер, Брэйден Шнайдер и Уилл Кайлли.

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