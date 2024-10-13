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«Сиэтл» одолел «Миннесоту». У Капризова гол, два ассиста и незабитый буллит

«Сиэтл» одолел «Миннесоту». У Капризова гол, два ассиста и незабитый буллит
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой гостей в серии буллитов со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
Б
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 09:22     2:0 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 21:06 (pp)     2:1 Эберле (Макканн, Монтур) – 21:46     2:2 Эберле (Бураковски, Данн) – 28:15 (pp)     3:2 Капризов (Росси, Фэйбер) – 41:41     3:3 Картье (Танев, Гурд) – 42:47     4:3 Хартман (Болди, Сперджен) – 52:33     4:4 Макканн (Эванс, Бураковски) – 56:34     4:5 Эберле – 65:00    

В составе хозяев заброшенные шайбы в свой актив записали Матс Цуккарелло, Мэтт Болди, Райан Хартман, а также российский нападающий Кирилл Капризов. Он также отметился по ходу встречи двумя результативными передачами.

У «Сиэтла» сегодня дублем отметился Джордан Эберле, ещё по разу отличились Тай Картье и Джаред Макканн. Таким образом, основное время матча и овертайм победителя не выявили — 4:4. В сери послематчевых буллитов сильнее оказались гости — победный бросок на счету всё того же Эберле. Российский форвард «Миннесоты» Капризов свою попытку реализовать не смог.

В следующем матче «Миннесота» отправится в гости к «Виннипегу», а «Сиэтл» — к «Далласу».

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