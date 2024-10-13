«Сиэтл» одолел «Миннесоту». У Капризова гол, два ассиста и незабитый буллит

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой гостей в серии буллитов со счётом 5:4.
В составе хозяев заброшенные шайбы в свой актив записали Матс Цуккарелло, Мэтт Болди, Райан Хартман, а также российский нападающий Кирилл Капризов. Он также отметился по ходу встречи двумя результативными передачами.
У «Сиэтла» сегодня дублем отметился Джордан Эберле, ещё по разу отличились Тай Картье и Джаред Макканн. Таким образом, основное время матча и овертайм победителя не выявили — 4:4. В сери послематчевых буллитов сильнее оказались гости — победный бросок на счету всё того же Эберле. Российский форвард «Миннесоты» Капризов свою попытку реализовать не смог.
В следующем матче «Миннесота» отправится в гости к «Виннипегу», а «Сиэтл» — к «Далласу».
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