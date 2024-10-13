Евгений Малкин стал вторым россиянином после Овечкина, добравшимся до 1300 очков в НХЛ
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), благодаря чему достиг отметки в 1300 очков за карьеру в лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Летанг (Кросби, Малкин) – 10:58 (pp) 1:1 Нюландер (Доми) – 20:50 2:1 Нис (Райлли, Марнер) – 22:53 3:1 Марнер – 42:12 3:2 Ракелль (Малкин) – 52:29 4:2 Нюландер (Доми) – 59:38
Таким образом, Малкин стал вторым россиянином после Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз», добравшимся до этой отметки в НХЛ. Кроме того, Малкин стал 37-м в истории турнира по этому показателю.
Напомним, на счету Малкина на данный момент 498 голов и 802 результативные передачи в 1148 играх в НХЛ.
Отметим, что в минувшем сезоне Малкин провёл 82 матча и смог заработать 67 очков. Евгений забросил 27 шайб и сделал 40 голевых передач.
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