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Видео: форвард «Сан-Хосе» Клим Костин нанёс мощный хук, свалив Ватрано одним ударом

Видео: форвард «Сан-Хосе» Клим Костин нанёс мощный хук, свалив Ватрано одним ударом
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В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Анахайм Дакс». Встреча проходит в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр». На момент написания новости в игре середина третьего периода, счёт пока не открыт. В одном из эпизодов по ходу матча произошла потасовка с участием российского форварда хозяев Клима Костина.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
0 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Лундестрём (Макгинн, Лисон) – 51:00     0:2 Зеграс – 59:00    

В концовке второго периода после одного из игровых моментов нападающий «Анахайма» Фрэнк Ватрано ударил Костина клюшкой в область руки, на что россиянин разрядился мощным хуком в ответ, после которого Ватрано рухнул на лёд.

ВИДЕО

Как итог — оба игрока получили двухминутные удаления.

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