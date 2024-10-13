Видео: форвард «Сан-Хосе» Клим Костин нанёс мощный хук, свалив Ватрано одним ударом

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Анахайм Дакс». Встреча проходит в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр». На момент написания новости в игре середина третьего периода, счёт пока не открыт. В одном из эпизодов по ходу матча произошла потасовка с участием российского форварда хозяев Клима Костина.

В концовке второго периода после одного из игровых моментов нападающий «Анахайма» Фрэнк Ватрано ударил Костина клюшкой в область руки, на что россиянин разрядился мощным хуком в ответ, после которого Ватрано рухнул на лёд.

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Как итог — оба игрока получили двухминутные удаления.

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