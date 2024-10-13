Евгений Малкин ответил на вопрос о своём достижении в 1300 очков в НХЛ
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о достижении в 1300 очков в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после поражения в игре регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4). В этой игре Малкин отметился двумя результативными передачами.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Летанг (Кросби, Малкин) – 10:58 (pp) 1:1 Нюландер (Доми) – 20:50 2:1 Нис (Райлли, Марнер) – 22:53 3:1 Марнер – 42:12 3:2 Ракелль (Малкин) – 52:29 4:2 Нюландер (Доми) – 59:38
«Когда проигрываешь, это немного по-другому. Я сейчас не на свои очки смотрю, а хочу, чтобы команда побеждала. У нас сегодня был отличный старт, но потом мы потеряли инициативу. Но забили второй гол, у нас были шансы «6 на 5», мы бьёмся. Но надо играть умнее, это точно», — сказал Малкин в интервью после матча.
Напомним, на счету Малкина на данный момент 498 голов и 802 результативные передачи в 1148 играх в НХЛ.
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