Евгений Малкин ответил на вопрос о своём достижении в 1300 очков в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о достижении в 1300 очков в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после поражения в игре регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4). В этой игре Малкин отметился двумя результативными передачами.

«Когда проигрываешь, это немного по-другому. Я сейчас не на свои очки смотрю, а хочу, чтобы команда побеждала. У нас сегодня был отличный старт, но потом мы потеряли инициативу. Но забили второй гол, у нас были шансы «6 на 5», мы бьёмся. Но надо играть умнее, это точно», — сказал Малкин в интервью после матча.

Напомним, на счету Малкина на данный момент 498 голов и 802 результативные передачи в 1148 играх в НХЛ.

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