Семь очков россиян помогли «Коламбусу» одолеть «Колорадо» в матче с 10 шайбами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе хозяев голы в свой актив записали Натан Маккиннон, Майлз Вуд, Кейси Миттельштадт, а также Росс Колтон. Маккиннон также отметился результативной передачей.

У гостей сегодня забивали Зак Веренски, Кент Джонсон, Адам Фантилли, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Шон Монахан. Марченко и Чинахов также записал в свой актив по два ассиста, у голкипера Даниила Тарасова — одна результативная передача и 26 сейвов.

«Колорадо» в следующем матче примет «Айлендерс», а «Коламбус» — «Флориду».