Семь очков россиян помогли «Коламбусу» одолеть «Колорадо» в матче с 10 шайбами
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Веренски (Чинахов, Монахан) – 06:38 0:2 Джонсон (Кристиансен) – 07:45 1:2 Маккиннон (Иван, Рантанен) – 19:52 (pp) 1:3 Фантилли (Лабанк, Тарасов) – 21:56 2:3 Вуд (Келли, де Хаан) – 22:11 3:3 Миттельштадт (Колтон, Макар) – 23:42 (pp) 3:4 Марченко (Сиверсон) – 24:33 3:5 Чинахов (Монахан, Марченко) – 29:49 4:5 Колтон (Маккиннон, Макар) – 58:40 4:6 Монахан – 59:48 (pp)
В составе хозяев голы в свой актив записали Натан Маккиннон, Майлз Вуд, Кейси Миттельштадт, а также Росс Колтон. Маккиннон также отметился результативной передачей.
У гостей сегодня забивали Зак Веренски, Кент Джонсон, Адам Фантилли, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Шон Монахан. Марченко и Чинахов также записал в свой актив по два ассиста, у голкипера Даниила Тарасова — одна результативная передача и 26 сейвов.
«Колорадо» в следующем матче примет «Айлендерс», а «Коламбус» — «Флориду».
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