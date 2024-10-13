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Семь очков россиян помогли «Коламбусу» одолеть «Колорадо» в матче с 10 шайбами

Семь очков россиян помогли «Коламбусу» одолеть «Колорадо» в матче с 10 шайбами
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Веренски (Чинахов, Монахан) – 06:38     0:2 Джонсон (Кристиансен) – 07:45     1:2 Маккиннон (Иван, Рантанен) – 19:52 (pp)     1:3 Фантилли (Лабанк, Тарасов) – 21:56     2:3 Вуд (Келли, де Хаан) – 22:11     3:3 Миттельштадт (Колтон, Макар) – 23:42 (pp)     3:4 Марченко (Сиверсон) – 24:33     3:5 Чинахов (Монахан, Марченко) – 29:49     4:5 Колтон (Маккиннон, Макар) – 58:40     4:6 Монахан – 59:48 (pp)    

В составе хозяев голы в свой актив записали Натан Маккиннон, Майлз Вуд, Кейси Миттельштадт, а также Росс Колтон. Маккиннон также отметился результативной передачей.

У гостей сегодня забивали Зак Веренски, Кент Джонсон, Адам Фантилли, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Шон Монахан. Марченко и Чинахов также записал в свой актив по два ассиста, у голкипера Даниила Тарасова — одна результативная передача и 26 сейвов.

«Колорадо» в следующем матче примет «Айлендерс», а «Коламбус» — «Флориду».

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