Шайба Драйзайтля и ассист Макдэвида не помогли «Эдмонтону» уйти от поражения с «Чикаго»
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Курашев (Холл, Кайзер) – 15:50 1:1 Перри (Скиннер, Экхольм) – 24:55 1:2 Джонс (Бедард, Терявяйнен) – 30:19 (pp) 1:3 Бедард (Терявяйнен, Броди) – 33:58 1:4 Терявяйнен (Джонс, Бедард) – 45:35 (pp) 2:4 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 50:01 (pp) 2:5 Терявяйнен (Власик, Джонс) – 59:13 (pp)
В составе гостей заброшенные шайбы в сегодняшнем матче в свой актив записали Филипп Курашёв, Сет Джонс, Коннор Бедард, а также отметившийся дублем Теуво Терявяйнен.
У хозяев в сегодняшней встрече забивали Кори Перри и Леон Драйзайтль. Звёздный канадский форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей. Он ассистировал на второй гол своей команды Драйзайтлю.
Комментарии
- 13 октября 2024
-
08:23
-
08:15
-
08:05
-
07:40
-
07:12
-
06:52
-
06:37
-
06:06
-
06:00
-
05:30
-
05:07
-
04:57
-
04:49
-
04:17
-
03:30
-
03:13
-
02:41
-
01:23
-
00:10
- 12 октября 2024
-
23:54
-
23:45
-
23:34
-
23:25
-
22:40
-
22:30
-
22:14
-
21:47
-
21:40
-
21:29
-
21:26
-
21:19
-
21:08
-
21:03
-
21:00
-
20:52