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Шайба Драйзайтля и ассист Макдэвида не помогли «Эдмонтону» уйти от поражения с «Чикаго»

Шайба Драйзайтля и ассист Макдэвида не помогли «Эдмонтону» уйти от поражения с «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Курашев (Холл, Кайзер) – 15:50     1:1 Перри (Скиннер, Экхольм) – 24:55     1:2 Джонс (Бедард, Терявяйнен) – 30:19 (pp)     1:3 Бедард (Терявяйнен, Броди) – 33:58     1:4 Терявяйнен (Джонс, Бедард) – 45:35 (pp)     2:4 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 50:01 (pp)     2:5 Терявяйнен (Власик, Джонс) – 59:13 (pp)    

В составе гостей заброшенные шайбы в сегодняшнем матче в свой актив записали Филипп Курашёв, Сет Джонс, Коннор Бедард, а также отметившийся дублем Теуво Терявяйнен.

У хозяев в сегодняшней встрече забивали Кори Перри и Леон Драйзайтль. Звёздный канадский форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей. Он ассистировал на второй гол своей команды Драйзайтлю.

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