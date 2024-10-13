Шайба Драйзайтля и ассист Макдэвида не помогли «Эдмонтону» уйти от поражения с «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе гостей заброшенные шайбы в сегодняшнем матче в свой актив записали Филипп Курашёв, Сет Джонс, Коннор Бедард, а также отметившийся дублем Теуво Терявяйнен.

У хозяев в сегодняшней встрече забивали Кори Перри и Леон Драйзайтль. Звёздный канадский форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей. Он ассистировал на второй гол своей команды Драйзайтлю.