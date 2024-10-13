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Хет-трик из передач Кузьменко помог «Калгари» обыграть «Филадельфию», у Мичкова — ассист

Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября, «Калгари Флэймз» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (Канада) завершилась со счётом 6:3 (2:0, 1:2, 3:1).

В составе победителей отличились Джонатан Юбердо (2+2), Маккензи Уигар (1+1), Назем Кадри (2+0) и Микаэль Баклунд. Российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко отметился тремя результативными передачами. Защитник Даниил Мироманов завершил встречу с показателем полезности — «+1».

За гостей забивали Трэвис Конечны (дубль) и Джоэль Фараби. Российский форвард Матвей Мичков отметился голевой передачей. Защитник Егор Замула завершил игру с показателем полезности — «-2». На счету российского вратаря гостей Ивана Федотова 27 спасений.

Напомним, сезон-2024/2025 НХЛ начался 4 октября. Для обеих команд эти матчи стали вторыми в новом розыгрыше регулярки.

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