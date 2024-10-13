НХЛ, регулярный чемпионат-2024/2025: результаты на 13 октября
Поделиться
Сегодня, 13 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Дано, Байфилд) – 25:22 1:1 Линдхольм (Маршан) – 36:50 2:1 Пастрняк (Лорей, Пойтрас) – 63:07
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Летанг (Кросби, Малкин) – 10:58 (pp) 1:1 Нюландер (Доми) – 20:50 2:1 Нис (Райлли, Марнер) – 22:53 3:1 Марнер – 42:12 3:2 Ракелль (Малкин) – 52:29 4:2 Нюландер (Доми) – 59:38
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Хейнеман (Дворак) – 10:37 (pp) 2:0 Кофилд (Мэтисон, Слафковски) – 15:03 3:0 Ньюхук (Хатсон, Гуле) – 43:50 3:1 Штюцле (Ткачук, Дженсен) – 45:30 4:1 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 47:43
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт (Грир, Боквист) – 09:01 1:1 Гринвей (Кребс) – 16:46 2:1 Томпсон (Так, Клифтон) – 17:27 3:1 Йокихарью (Далин, Куинн) – 21:34 4:1 Самуэльссон (Цукер, Маклауд) – 36:22 4:2 Беннетт (Райнхарт, Родригес) – 38:42 (pp) 5:2 Так – 58:48
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Комфер (Шьяро, Зайдер) – 21:02 2:0 Копп (Рэймонд, Эдвинссон) – 46:35 3:0 Ларкин – 59:40
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлсон (Дюбуа, Строум) – 10:48 (pp) 1:1 Кейси (Братт, Майер) – 13:42 1:2 Коттер (Ноэсен, Хаула) – 16:24 2:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 20:32 2:3 Татар (Ноэсен, Хаула) – 23:56 2:4 Коттер (Ноэсен, Хаула) – 33:38 3:4 Уилсон (Макмайкл) – 41:35 3:5 Мерсер (Татар, Хишир) – 59:52
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Хэйтон (Келлер, Шмальц) – 03:43 1:1 Панарин (Лафреньер) – 08:38 1:2 Макбэйн (Колячонок, Кули) – 21:48 2:2 Панарин (Фокс, Трочек) – 23:51 (pp) 2:3 Келлер (Керфут) – 26:02 2:4 Стенлунд (Маччелли) – 28:38 3:4 Миллер (Фокс) – 29:18 3:5 Гюнтер (Шмальц, Хэйтон) – 33:59 (pp) 4:5 Шнайдер (Труба, Кайлли) – 37:59 5:5 Кайлли (Фокс, Какко) – 52:56 5:6 Келлер (Шмальц) – 64:05
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 07:59 2:0 Бенн (Джонстон) – 30:58 3:0 Сегин (Марчмент, Стил) – 58:57
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
Б
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 09:22 2:0 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 21:06 (pp) 2:1 Эберле (Макканн, Монтур) – 21:46 2:2 Эберле (Бураковски, Данн) – 28:15 (pp) 3:2 Капризов (Росси, Фэйбер) – 41:41 3:3 Картье (Танев, Гурд) – 42:47 4:3 Хартман (Болди, Сперджен) – 52:33 4:4 Макканн (Эванс, Бураковски) – 56:34 4:5 Эберле – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Веренски (Чинахов, Монахан) – 06:38 0:2 Джонсон (Кристиансен) – 07:45 1:2 Маккиннон (Иван, Рантанен) – 19:52 (pp) 1:3 Фантилли (Лабанк, Тарасов) – 21:56 2:3 Вуд (Келли, де Хаан) – 22:11 3:3 Миттельштадт (Колтон, Макар) – 23:42 (pp) 3:4 Марченко (Сиверсон) – 24:33 3:5 Чинахов (Монахан, Марченко) – 29:49 4:5 Колтон (Маккиннон, Макар) – 58:40 4:6 Монахан – 59:48 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Курашев (Холл, Кайзер) – 15:50 1:1 Перри (Скиннер, Экхольм) – 24:55 1:2 Джонс (Бедард, Терявяйнен) – 30:19 (pp) 1:3 Бедард (Терявяйнен, Броди) – 33:58 1:4 Терявяйнен (Джонс, Бедард) – 45:35 (pp) 2:4 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 50:01 (pp) 2:5 Терявяйнен (Власик, Джонс) – 59:13 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Лундестрём (Макгинн, Лисон) – 51:00 0:2 Зеграс (Фаулер, Мактавиш) – 58:25
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Юбердо (Поспишил, Манта) – 05:37 2:0 Уигар (Юбердо, Кузьменко) – 07:43 (pp) 2:1 Конечны (Лотон, Джонсон) – 27:05 (sh) 3:1 Кадри (Кузьменко, Юбердо) – 34:41 (pp) 3:2 Фараби (Бринк, Кутюрье) – 38:11 4:2 Баклунд (Коулман, Зари) – 54:46 5:2 Юбердо (Поспишил, Бин) – 55:34 5:3 Конечны (Мичков, Фрост) – 57:11 (pp) 6:3 Кадри (Кузьменко, Уигар) – 58:16
Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после четырёх сыгранных матчей имея в активе шесть очков.
В Западной конференции лидирует «Юта», которая выиграла все три своих матча и набрала максимальное количество очков — шесть.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
Комментарии
- 13 октября 2024
-
08:23
-
08:15
-
08:05
-
07:40
-
07:12
-
06:52
-
06:37
-
06:06
-
06:00
-
05:30
-
05:07
-
04:57
-
04:49
-
04:17
-
03:30
-
03:13
-
02:41
-
01:23
-
00:10
- 12 октября 2024
-
23:54
-
23:45
-
23:34
-
23:25
-
22:40
-
22:30
-
22:14
-
21:47
-
21:40
-
21:29
-
21:26
-
21:19
-
21:08
-
21:03
-
21:00
-
20:52