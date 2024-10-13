НХЛ, регулярный чемпионат-2024/2025: результаты на 13 октября

Сегодня, 13 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после четырёх сыгранных матчей имея в активе шесть очков.

В Западной конференции лидирует «Юта», которая выиграла все три своих матча и набрала максимальное количество очков — шесть.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.