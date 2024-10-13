Александр Овечкин провёл 23-й матч в карьере НХЛ без бросков
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Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 3:5 (1:2, 1:2, 0:1).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 19 минут и 44 секунды и отметился одной результативной передачей. Россиянин не нанёс ни одного броска в створ ворот. Это 23-й такой матч в карьере Овечкина.
Александр в матче с «Дэвилз» стал лидером по силовым приёмам среди хоккеистов обеих команд. На счету российского форварда семь силовых приёмов. Все хоккеисты «Кэпиталз» в сумме за матч провели 20 силовых приёмов.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлсон (Дюбуа, Строум) – 10:48 (pp) 1:1 Кейси (Братт, Майер) – 13:42 1:2 Коттер (Ноэсен, Хаула) – 16:24 2:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 20:32 2:3 Татар (Ноэсен, Хаула) – 23:56 2:4 Коттер (Ноэсен, Хаула) – 33:38 3:4 Уилсон (Макмайкл) – 41:35 3:5 Мерсер (Татар, Хишир) – 59:52
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