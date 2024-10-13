Болельщики «Вашингтона» встретили Овечкина овациями перед стартом первого матча сезона

Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 3:5 (1:2, 1:2, 0:1).

Перед стартом матча состоялось представление игроков «Вашингтона», диктор объявлял фамилии, а затем хоккеисты выходили на площадку. Когда объявили имя и фамилию капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина, публика взорвалась овациями. Россиянин поприветствовал болельщиков и присоединился к команде в центральном круге.

Овечкин провёл на площадке 19 минут и 44 секунды и отметился одной результативной передачей.