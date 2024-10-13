Александр Овечкин сравнялся с легендами НХЛ Эспозито и Хоу по необычному показателю

Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 3:5 (1:2, 1:2, 0:1).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей и довёл количество своих очков в первых матчах сезона до 25. На счету россиянина 13 голов и 12 передач в 19 первых матчах сезона. По этому показателю Овечкин вошёл в десятку лучших игроков и сравнялся с такими легендами, как Фил Эспозито и Горди Хоу.
Также по 25 очков в первых матчах сезона у Мишеля Гуле, Эла Макинниса и Адама Оутса. По 27 очков набрали Джо Сакик и Уэйн Гретцки. 30 результативных баллов на счету Рэя Бурка. Лидером по очкам в первых матчах сезона является легендарный чешский форвард Яромир Ягр, на счету которого 39 результативных баллов в 23 встречах.
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