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«Авангард» избрал нового председателя совета директоров клуба

«Авангард» избрал нового председателя совета директоров клуба
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ХК «Авангард» избрал председателем совета директоров клуба Евгения Кожевникова, сообщает пресс-служба омского клуба. Кожевников является заместителем председателя правления компании «Газпром нефть».

«Это назначение — большая честь и ответственность для меня. «Авангард» — флагман российского хоккея и гордость омичей. Он должен радовать классной игрой и высокими результатами своих болельщиков, которые всегда поддерживают «Авангард». В начале нового сезона клуб переживает не самый простой период, но вся команда и персонал «Авангарда» будут прилагать максимальные усилия, чтобы наш клуб был среди лучших в КХЛ. Кроме того, мы продолжим комплексно развивать «Авангард» как спортивную организацию, в том числе хоккейную академию, которая является одной из лучших в России», – цитирует Кожевникова пресс-служба клуба.

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