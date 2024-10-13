Главный тренер «Вашингтона» оценил поражение в первом матче сезона от «Нью-Джерси»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что в первом матче сезона хоккеисты «Кэпиталз» уступали в движении игрокам «Нью-Джерси» (3:5), которые проводили уже свою четвёртую игру в сезоне.

«Да, определённо было видно, что соперник играет уже четвёртый свой матч в сезоне. Они очень быстрая и мастеровитая команда, поэтому я чувствовал, что головы наших ребят немного кружились. Мы не успевали за действиями соперника, который быстро переводил шайбу в нашей зоне. Мы генерировали достаточно моментов в нападении, но сделали несколько действительно дорогостоящих ошибок в обороне», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.