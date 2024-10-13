Главный тренер «Вашингтона» оценил поражение в первом матче сезона от «Нью-Джерси»
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что в первом матче сезона хоккеисты «Кэпиталз» уступали в движении игрокам «Нью-Джерси» (3:5), которые проводили уже свою четвёртую игру в сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлсон (Дюбуа, Строум) – 10:48 (pp) 1:1 Кейси (Братт, Майер) – 13:42 1:2 Коттер (Ноэсен, Хаула) – 16:24 2:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 20:32 2:3 Татар (Ноэсен, Хаула) – 23:56 2:4 Коттер (Ноэсен, Хаула) – 33:38 3:4 Уилсон (Макмайкл) – 41:35 3:5 Мерсер (Татар, Хишир) – 59:52
«Да, определённо было видно, что соперник играет уже четвёртый свой матч в сезоне. Они очень быстрая и мастеровитая команда, поэтому я чувствовал, что головы наших ребят немного кружились. Мы не успевали за действиями соперника, который быстро переводил шайбу в нашей зоне. Мы генерировали достаточно моментов в нападении, но сделали несколько действительно дорогостоящих ошибок в обороне», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.
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