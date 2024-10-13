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«Один из величайших игроков всех времён». Салливан — о достижениях Евгения Малкина в НХЛ

«Один из величайших игроков всех времён». Салливан — о достижениях Евгения Малкина в НХЛ
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил очередное достижение нападающего Евгения Малкина. Российский форвард отметился двумя результативными передачами в матче с «Торонто» (2:4) и достиг отметки в 1300 набранных очков в НХЛ.

«Я думаю, это достижение говорит само за себя. Он один из величайших игроков всех времён. Он, несомненно, один из лучших игроков этого поколения. Нам повезло, что в нашей команде есть двое таких ребят. Это большая честь — наблюдать за игрой этих двух парней. Я знаю, что фанаты «Питтсбурга» чувствуют то же самое», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Напомним, на счету Малкина на данный момент 498 голов и 802 результативные передачи в 1148 играх в НХЛ.

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