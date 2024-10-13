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Лавиолетт — о поражении от «Юты»: соперник чрезвычайно опасен в нападении

Лавиолетт — о поражении от «Юты»: соперник чрезвычайно опасен в нападении
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение в матче с «Ютой» (5:6 ОТ) и отметил отличную игру соперника в атаке.

«Я не думаю, что мы очень плохо сыграли в обороне. Мы не позволили нанести 50 бросков по своим воротам и создать множество моментов. Просто я думаю, что мы могли бы играть немного чище — немного плотнее — в обороне. Мы говорили об этом всё утро. Об атакующих навыках, которыми они обладают, скорости, которой они обладают. Они чрезвычайно опасны.

«Юта» забила уже 16 голов в трёх играх, и поэтому они знают, как создавать моменты в нападении. Я думаю, что мы тоже их создавали. Так что, если бы мы могли просто подтянуть некоторые ситуационные моменты, всё могло бы быть иначе», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Хэйтон (Келлер, Шмальц) – 03:43     1:1 Панарин (Лафреньер) – 08:38     1:2 Макбэйн (Колячонок, Кули) – 21:48     2:2 Панарин (Фокс, Трочек) – 23:51 (pp)     2:3 Келлер (Керфут) – 26:02     2:4 Стенлунд (Маччелли) – 28:38     3:4 Миллер (Фокс) – 29:18     3:5 Гюнтер (Шмальц, Хэйтон) – 33:59 (pp)     4:5 Шнайдер (Труба, Кайлли) – 37:59     5:5 Кайлли (Фокс, Какко) – 52:56     5:6 Келлер – 64:05    
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