Лавиолетт — о поражении от «Юты»: соперник чрезвычайно опасен в нападении

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение в матче с «Ютой» (5:6 ОТ) и отметил отличную игру соперника в атаке.
«Я не думаю, что мы очень плохо сыграли в обороне. Мы не позволили нанести 50 бросков по своим воротам и создать множество моментов. Просто я думаю, что мы могли бы играть немного чище — немного плотнее — в обороне. Мы говорили об этом всё утро. Об атакующих навыках, которыми они обладают, скорости, которой они обладают. Они чрезвычайно опасны.
«Юта» забила уже 16 голов в трёх играх, и поэтому они знают, как создавать моменты в нападении. Я думаю, что мы тоже их создавали. Так что, если бы мы могли просто подтянуть некоторые ситуационные моменты, всё могло бы быть иначе», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.
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