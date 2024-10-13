«Много разговариваем на льду и за его пределами». Марченко — о взаимодействии с Чинаховым

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал о взаимодействии с партнёрами по звену — Шоном Монаханом и Егором Чинаховым. В матче с «Колорадо» (6:4) звено стало автором четырёх голов. Марченко, Чинахов и Монахан каждый отметились голом и двумя передачами.

«Я думаю, мы просто немного чувствуем синергию, и мы много разговариваем на льду и за его пределами. Мы просто пытаемся общаться и найти хороший способ для всех троих. Я думаю, что это хорошо для нас, потому что у нас есть все четыре звена, которые могут забивать. Мы создаём много моментов, и если мы будем их реализовывать, то мы обязательно будем побеждать», — цитирует Марченко пресс-служба клуба.