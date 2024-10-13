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«Много разговариваем на льду и за его пределами». Марченко — о взаимодействии с Чинаховым

«Много разговариваем на льду и за его пределами». Марченко — о взаимодействии с Чинаховым
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал о взаимодействии с партнёрами по звену — Шоном Монаханом и Егором Чинаховым. В матче с «Колорадо» (6:4) звено стало автором четырёх голов. Марченко, Чинахов и Монахан каждый отметились голом и двумя передачами.

«Я думаю, мы просто немного чувствуем синергию, и мы много разговариваем на льду и за его пределами. Мы просто пытаемся общаться и найти хороший способ для всех троих. Я думаю, что это хорошо для нас, потому что у нас есть все четыре звена, которые могут забивать. Мы создаём много моментов, и если мы будем их реализовывать, то мы обязательно будем побеждать», — цитирует Марченко пресс-служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Веренски (Чинахов, Монахан) – 06:38     0:2 Джонсон (Кристиансен) – 07:45     1:2 Маккиннон (Иван, Рантанен) – 19:52 (pp)     1:3 Фантилли (Лабанк, Тарасов) – 21:56     2:3 Вуд (Келли, де Хаан) – 22:11     3:3 Миттельштадт (Колтон, Макар) – 23:42 (pp)     3:4 Марченко (Сиверсон) – 24:33     3:5 Чинахов (Монахан, Марченко) – 29:49     4:5 Колтон (Маккиннон, Макар) – 58:40     4:6 Монахан (Марченко, Чинахов) – 59:48 (pp)    
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