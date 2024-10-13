«Он наш парень». Беднар поддержал Георгиева после замены во втором подряд матче НХЛ
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар поддержал вратаря «Эвеланш» Александра Георгиева, который не смог доиграть второй матч кряду. Во встрече с «Коламбусом» (4:6) россиянин пропустил три шайбы после несложных бросков за 22 минуты и был заменён. В первой игре сезона с «Вегасом» Георгиев пропустил пять голов после 16 бросков и также был заменён.
«Я понимаю, что есть определённый уровень разочарования его игрой, но Георгиев наш парень. Он наш игрок стартового состава. Я полностью уверен, что у него есть способности, талант и трудовая этика, чтобы оправиться и начать выигрывать нам хоккейные матчи. Сейчас это его ментальная борьба», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Веренски (Чинахов, Монахан) – 06:38 0:2 Джонсон (Кристиансен) – 07:45 1:2 Маккиннон (Иван, Рантанен) – 19:52 (pp) 1:3 Фантилли (Лабанк, Тарасов) – 21:56 2:3 Вуд (Келли, де Хаан) – 22:11 3:3 Миттельштадт (Колтон, Макар) – 23:42 (pp) 3:4 Марченко (Сиверсон) – 24:33 3:5 Чинахов (Монахан, Марченко) – 29:49 4:5 Колтон (Маккиннон, Макар) – 58:40 4:6 Монахан (Марченко, Чинахов) – 59:48 (pp)
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