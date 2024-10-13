«Он наш парень». Беднар поддержал Георгиева после замены во втором подряд матче НХЛ

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар поддержал вратаря «Эвеланш» Александра Георгиева, который не смог доиграть второй матч кряду. Во встрече с «Коламбусом» (4:6) россиянин пропустил три шайбы после несложных бросков за 22 минуты и был заменён. В первой игре сезона с «Вегасом» Георгиев пропустил пять голов после 16 бросков и также был заменён.

«Я понимаю, что есть определённый уровень разочарования его игрой, но Георгиев наш парень. Он наш игрок стартового состава. Я полностью уверен, что у него есть способности, талант и трудовая этика, чтобы оправиться и начать выигрывать нам хоккейные матчи. Сейчас это его ментальная борьба», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.