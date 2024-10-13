Натан Маккиннон сорвался на судью, сломал клюшку пополам и получил дисциплинарный штраф

В Денвере на стадионе «Болл-Арена-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:4.

В концовке матча лидер «Колорадо» Натан Маккиннон был крайне недоволен решением судьи удалить Кейси Миттельштадта за задержку в тот момент, когда «Эвеланш» пытались сравнять счёт на последней минуте матча. Это удаление реализовал «Коламбус» и установил окончательный счёт. Маккиннон закричал что-то в сторону судьи и сломал клюшку пополам о борт. Арбитр выписал форварду 10-минутный дисциплинарный штраф.

«Колорадо» проиграл оба матча на старте сезона и пока не заработал ни одного очка.