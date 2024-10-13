Натан Маккиннон сорвался на судью, сломал клюшку пополам и получил дисциплинарный штраф
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:4.
В концовке матча лидер «Колорадо» Натан Маккиннон был крайне недоволен решением судьи удалить Кейси Миттельштадта за задержку в тот момент, когда «Эвеланш» пытались сравнять счёт на последней минуте матча. Это удаление реализовал «Коламбус» и установил окончательный счёт. Маккиннон закричал что-то в сторону судьи и сломал клюшку пополам о борт. Арбитр выписал форварду 10-минутный дисциплинарный штраф.
«Колорадо» проиграл оба матча на старте сезона и пока не заработал ни одного очка.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Веренски (Чинахов, Монахан) – 06:38 0:2 Джонсон (Кристиансен) – 07:45 1:2 Маккиннон (Иван, Рантанен) – 19:52 (pp) 1:3 Фантилли (Лабанк, Тарасов) – 21:56 2:3 Вуд (Келли, де Хаан) – 22:11 3:3 Миттельштадт (Колтон, Макар) – 23:42 (pp) 3:4 Марченко (Сиверсон) – 24:33 3:5 Чинахов (Монахан, Марченко) – 29:49 4:5 Колтон (Маккиннон, Макар) – 58:40 4:6 Монахан (Марченко, Чинахов) – 59:48 (pp)
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