Никола Йокич вручил Натану Маккиннону приз «Харт Трофи» перед матчем «Колорадо»

Центровой «Денвер Наггетс» сербский баскетболист Никола Йокич вручил нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону приз «Харт Трофи» перед первым домашним матчем «Эвеланш» с «Коламбусом» в новом сезоне НХЛ.

MVP прошлого сезона НБА вручил трофей хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/2024. Спортсмены сделали совместное фото.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале НХЛ.

Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон закончил регулярный чемпионат со 140 (51+89) очками в активе, став вторым бомбардиром сезона-2023/2024 в НХЛ.