Никола Йокич вручил Натану Маккиннону приз «Харт Трофи» перед матчем «Колорадо»
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Центровой «Денвер Наггетс» сербский баскетболист Никола Йокич вручил нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону приз «Харт Трофи» перед первым домашним матчем «Эвеланш» с «Коламбусом» в новом сезоне НХЛ.
MVP прошлого сезона НБА вручил трофей хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/2024. Спортсмены сделали совместное фото.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале НХЛ.
Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон закончил регулярный чемпионат со 140 (51+89) очками в активе, став вторым бомбардиром сезона-2023/2024 в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Веренски (Чинахов, Монахан) – 06:38 0:2 Джонсон (Кристиансен) – 07:45 1:2 Маккиннон (Иван, Рантанен) – 19:52 (pp) 1:3 Фантилли (Лабанк, Тарасов) – 21:56 2:3 Вуд (Келли, де Хаан) – 22:11 3:3 Миттельштадт (Колтон, Макар) – 23:42 (pp) 3:4 Марченко (Сиверсон) – 24:33 3:5 Чинахов (Монахан, Марченко) – 29:49 4:5 Колтон (Маккиннон, Макар) – 58:40 4:6 Монахан (Марченко, Чинахов) – 59:48 (pp)
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