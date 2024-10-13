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Конечны забрал шайбу после первого результативного балла Матвея Мичкова в НХЛ

Конечны забрал шайбу после первого результативного балла Матвея Мичкова в НХЛ
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Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября, «Калгари Флэймз» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (Канада) завершилась со счётом 6:3 (2:0, 1:2, 3:1).

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков набрал свой первый результативный балл в НХЛ. Россиянин отметился передачей на Трэвиса Конечны в концовке матча при игре в большинстве. Опытный Конечны забрал памятную шайбу в раздевалку «Флайерз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Мичков провёл за «Филадельфию» два матча в новом регулярном сезоне и отметился результативной передачей.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Юбердо (Поспишил, Манта) – 05:37     2:0 Уигар (Юбердо, Кузьменко) – 07:43 (pp)     2:1 Конечны (Лотон, Джонсон) – 27:05 (sh)     3:1 Кадри (Кузьменко, Юбердо) – 34:41 (pp)     3:2 Фараби (Бринк, Кутюрье) – 38:11     4:2 Баклунд (Коулман, Зари) – 54:46     5:2 Юбердо (Поспишил, Бин) – 55:34     5:3 Конечны (Мичков, Фрост) – 57:11 (pp)     6:3 Кадри (Кузьменко, Уигар) – 58:16    
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