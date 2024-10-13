Конечны забрал шайбу после первого результативного балла Матвея Мичкова в НХЛ

Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября, «Калгари Флэймз» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (Канада) завершилась со счётом 6:3 (2:0, 1:2, 3:1).

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков набрал свой первый результативный балл в НХЛ. Россиянин отметился передачей на Трэвиса Конечны в концовке матча при игре в большинстве. Опытный Конечны забрал памятную шайбу в раздевалку «Флайерз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Мичков провёл за «Филадельфию» два матча в новом регулярном сезоне и отметился результативной передачей.