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20-летний защитник «Амура» Сергей Рыжиков забил первый гол в КХЛ

20-летний защитник «Амура» Сергей Рыжиков забил первый гол в КХЛ
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Ладой». Победу в упорном противостоянии одержала хабаровская команда со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Рыжиков (Гальченюк, Бродхёрст) – 49:08 (5x5)     2:0 Грецкий (Ли) – 59:34 (en)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче, великолепно играли вратари — Игорь Бобков и Александр Трушков. На 50-й минуте дебютную шайбу в КХЛ забросил 20-летний защитник «Амура» Сергей Рыжиков, поддержавший атаку партнёров. Ассистентами выступили Алекс Гальченюк и Алекс Бродхёрст.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Рыжиков провёл свой 25-й матч в КХЛ. Это первый результативный балл хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге.

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