20-летний защитник «Амура» Сергей Рыжиков забил первый гол в КХЛ

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Ладой». Победу в упорном противостоянии одержала хабаровская команда со счётом 2:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче, великолепно играли вратари — Игорь Бобков и Александр Трушков. На 50-й минуте дебютную шайбу в КХЛ забросил 20-летний защитник «Амура» Сергей Рыжиков, поддержавший атаку партнёров. Ассистентами выступили Алекс Гальченюк и Алекс Бродхёрст.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Рыжиков провёл свой 25-й матч в КХЛ. Это первый результативный балл хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге.