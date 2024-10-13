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Амур — Лада, результат матча 13 октября, счет 2:0, КХЛ 2024-2025

«Сухой» матч Игоря Бобкова помог «Амуру» обыграть «Ладу»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Ладой». Победу в упорном противостоянии одержала хабаровская команда со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Рыжиков (Гальченюк, Бродхёрст) – 49:08 (5x5)     2:0 Грецкий (Ли) – 59:34 (en)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче, великолепно играли вратари — Игорь Бобков и Александр Трушков. На 50-й минуте дебютную шайбу в КХЛ забросил 20-летний защитник «Амура» Сергей Рыжиков, поддержавший атаку партнёров. Ассистентами выступили Алекс Гальченюк и Алекс Бродхёрст. Отметим большое количество удалений в первой половине матча. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Вячеслав Грецкий. Бобков записал на свой счёт «сухой» матч.

«Амур» прервал серию из двух поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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