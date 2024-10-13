Крайдер — об игре Шестёркина с «Ютой»: мы должны помогать вратарю и лучше играть в обороне

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер заявил, что команда должна лучше помогать своему голкиперу Игорю Шестёркину. Россиянин пропустил шесть шайб в матче с «Ютой» (5:6 ОТ).

«Мы хорошо играем в нападении, но нам нужно лучше играть в обороне и помогать своему вратарю. Две игры назад он делал просто великолепные сейвы, так что нам нужно было укрепить нашу оборону», — цитирует Крайдера пресс-служба клуба.

Напомним, Шестёркин начал сезон с шат-аута в матче с «Питтсбургом» (6:0). В матче с «Ютой» по воротам российского голкипера было нанесено 26 бросков, 20 из которых Шестёркин отразил, но не смог справиться с победным броском Клейтона Келлера.