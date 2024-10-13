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Крайдер — об игре Шестёркина с «Ютой»: мы должны помогать вратарю и лучше играть в обороне

Крайдер — об игре Шестёркина с «Ютой»: мы должны помогать вратарю и лучше играть в обороне
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Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер заявил, что команда должна лучше помогать своему голкиперу Игорю Шестёркину. Россиянин пропустил шесть шайб в матче с «Ютой» (5:6 ОТ).

«Мы хорошо играем в нападении, но нам нужно лучше играть в обороне и помогать своему вратарю. Две игры назад он делал просто великолепные сейвы, так что нам нужно было укрепить нашу оборону», — цитирует Крайдера пресс-служба клуба.

Напомним, Шестёркин начал сезон с шат-аута в матче с «Питтсбургом» (6:0). В матче с «Ютой» по воротам российского голкипера было нанесено 26 бросков, 20 из которых Шестёркин отразил, но не смог справиться с победным броском Клейтона Келлера.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Хэйтон (Келлер, Шмальц) – 03:43     1:1 Панарин (Лафреньер) – 08:38     1:2 Макбэйн (Колячонок, Кули) – 21:48     2:2 Панарин (Фокс, Трочек) – 23:51 (pp)     2:3 Келлер (Керфут) – 26:02     2:4 Стенлунд (Маччелли) – 28:38     3:4 Миллер (Фокс) – 29:18     3:5 Гюнтер (Шмальц, Хэйтон) – 33:59 (pp)     4:5 Шнайдер (Труба, Кайлли) – 37:59     5:5 Кайлли (Фокс, Какко) – 52:56     5:6 Келлер – 64:05    
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