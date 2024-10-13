Нападающий «Торпедо» Линч: ты не можешь не прислушиваться к словам Ларионова

Нападающий «Торпедо» Бобби Линч поделился эмоциями от работы с главным тренером нижегородской команды Игорем Ларионовым и заявил, что легендарный в прошлом форвард помогает хоккеистам раскрыть свои сильные стороны и не корит их за ошибки.

— Мне очень нравится Ларионов как тренер, он очень позитивный человек. У него цель, чтобы каждый хоккеист смог раскрыться с лучшей стороны. Он сильно не переживает из-за ошибок, потому что хочет, чтобы могли играть в свою игру.

— Это большой опыт – играть под руководством такого известного в хоккее человека?

— На скамейке во время матчей он находится позади тебя и после каждой смены говорит «хорошая работа» или «попробуй так в следующий раз». Ты не можешь не прислушиваться к словам такого человека. Ты стараешься внести изменения, и чаще всего твоя игра улучшается, — цитирует Линча «РБ Спорт».