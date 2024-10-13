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Каменский — о СКА: посмотрим, сможет ли Ротенберг из звёзд сделать команду

Каменский — о СКА: посмотрим, сможет ли Ротенберг из звёзд сделать команду
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский оценил игру СКА на старте текущего сезона и заявил, что петербургская команда набирает обороты и налаживает игру с каждым матчем. В последней встрече СКА обыграл «Автомобилист» на домашней площадке со счётом 5:2.

«Связи и игровое мышление приходят к хоккеистам в официальных матчах, а не в товарищеских. СКА с каждой игрой набирает обороты. Пока команда только загорается и играет всё лучше и лучше.

Кузнецов? Думаю, ему ещё нужно время, чтобы до конца адаптироваться. Конечно, соперники уделяют ему много внимания. Сейчас ему надо успокоиться и показывать тот хоккей, в который он умеет играть. Комплектование? В конце чемпионата посмотрим, к чему это приведёт. Посмотрим, сможет ли Ротенберг из звёзд сделать команду, которая умеет побеждать. Сейчас СКА – сильная команда», – цитирует Каменского Metaratings.ru.

В текущем сезоне СКА провёл 15 матчей, в которых одержал девять побед и набрал 19 очков. На данный момент петербургская команда занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ.

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