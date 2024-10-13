Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вот поэтому у нас и 0 голов». Браташ объяснил сухое поражение от «Амура»

«Вот поэтому у нас и 0 голов». Браташ объяснил сухое поражение от «Амура»
Комментарии

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Амура» и объяснил причины, по которым тольяттинская команда осталась с 0 в графе заброшенные шайбы.

«По организации, выполнению игрового задания, в целом нет вопросов к своей команде. Видно, были желание, самоотдача, но нужно забивать. Сами видели выход «два в один», выход «три в один» — у нас игрок не может подкидку через клюшку дать элементарно. Это что, как не мастерство ли? Один в один выходим, в ворота не попадаем. Защитники бросают с убойной, голевой позиции – не попадают в створ. Вот поэтому у нас и 0 голов. А так по содержанию нашей игры я доволен», — цитирует Браташа пресс-служба хабаровского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Рыжиков (Гальченюк, Бродхёрст) – 49:08 (5x5)     2:0 Грецкий (Ли) – 59:34 (en)    
Материалы по теме
Видео
«Сухой» матч Игоря Бобкова помог «Амуру» обыграть «Ладу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android