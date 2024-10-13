«Вот поэтому у нас и 0 голов». Браташ объяснил сухое поражение от «Амура»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Амура» и объяснил причины, по которым тольяттинская команда осталась с 0 в графе заброшенные шайбы.

«По организации, выполнению игрового задания, в целом нет вопросов к своей команде. Видно, были желание, самоотдача, но нужно забивать. Сами видели выход «два в один», выход «три в один» — у нас игрок не может подкидку через клюшку дать элементарно. Это что, как не мастерство ли? Один в один выходим, в ворота не попадаем. Защитники бросают с убойной, голевой позиции – не попадают в створ. Вот поэтому у нас и 0 голов. А так по содержанию нашей игры я доволен», — цитирует Браташа пресс-служба хабаровского клуба.