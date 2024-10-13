«Вот поэтому у нас и 0 голов». Браташ объяснил сухое поражение от «Амура»
Поделиться
Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Амура» и объяснил причины, по которым тольяттинская команда осталась с 0 в графе заброшенные шайбы.
«По организации, выполнению игрового задания, в целом нет вопросов к своей команде. Видно, были желание, самоотдача, но нужно забивать. Сами видели выход «два в один», выход «три в один» — у нас игрок не может подкидку через клюшку дать элементарно. Это что, как не мастерство ли? Один в один выходим, в ворота не попадаем. Защитники бросают с убойной, голевой позиции – не попадают в створ. Вот поэтому у нас и 0 голов. А так по содержанию нашей игры я доволен», — цитирует Браташа пресс-служба хабаровского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Рыжиков (Гальченюк, Бродхёрст) – 49:08 (5x5) 2:0 Грецкий (Ли) – 59:34 (en)
Материалы по теме
Комментарии
- 13 октября 2024
-
14:35
-
14:10
-
13:44
-
13:20
-
12:44
-
12:42
-
12:20
-
11:50
-
11:33
-
11:14
-
10:55
-
10:36
-
10:17
-
09:47
-
09:24
-
09:05
-
08:55
-
08:45
-
08:23
-
08:15
-
08:05
-
07:40
-
07:12
-
06:52
-
06:37
-
06:06
-
06:00
-
05:30
-
05:07
-
04:57
-
04:49
-
04:17
-
03:30
-
03:13
-
02:41