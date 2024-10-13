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Мартемьянов — о победе над «Ладой»: показали то, что от нас ждут

Мартемьянов — о победе над «Ладой»: показали то, что от нас ждут
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (2:0) и отметил действия подопечных в обороне и игру голкипера Игоря Бобкова, оформившего шат-аут.

«Считаю, матч удался, интрига была практически всю игру. Надеюсь, болельщикам понравилось. Сегодня вышли играть только на победу, парни понимают, что положение у нас не очень хорошее. Сейчас не те результаты, которые от нас ждут. Скажу, обе команды здорово сыграли сегодня в обороне, поверьте, по 20 блокированных бросков дорого стоят.

Сильно сыграли вратари, Игоря Бобкова поздравляю с первым «сухарём» в сезоне, Сергея Рыжикова с первой шайбой в лиге. Равный матч в целом, всё шло до первой шайбы, мы забили первыми. Соперник в конце бежал уже без оглядки, и забили второй. В принципе то, что от нас ждут, я надеюсь, мы показали», — цитирует Мартемьянова пресс-служба хабаровского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Рыжиков (Гальченюк, Бродхёрст) – 49:08 (5x5)     2:0 Грецкий (Ли) – 59:34 (en)    
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