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Люк Джонсон назвал рецепт победы «Металлурга» над «Авангардом»

Люк Джонсон назвал рецепт победы «Металлурга» над «Авангардом»
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Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон прокомментировал победу над «Авангардом» (4:2) и заявил, что атаки мастеровитых нападающих омской команды нужно глушить в самом начале и не давать форвардам раскатиться и обрести уверенность.

– Хорошее начало – это всегда залог успеха. И чем быстрее ты забьёшь, тем больше уверенности получишь. Мы старались контролировать игру и работать по системе. Многое получалось, сыграли дисциплинированно, без грубых ошибок и обрезов. Всё это привело к успеху. Классная командная победа!

– «Авангард» непривычно лихорадит, хотя команда быстрая, с исполнителями. Что скажешь о сопернике? Насколько было трудно?
– Конечно, команды такого уровня опасны в атаке, там есть ребята, с которыми надо быть постоянно начеку. Рецепт очевиден – глушить их атаки в самом начале, не давать раскатиться и почувствовать игру. Думаю, нам удалось лишить их пространства и времени на принятие решения, – цитирует Джонсона Metaratings.ru.

Джонсон отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Маклюков (Юров) – 00:34 (5x5)     2:0 Михайлис (Орехов, Коробкин) – 01:57 (5x5)     2:1 Игумнов (Чистяков) – 07:21 (5x5)     3:1 Вовченко (Петунин, Юров) – 32:33 (5x4)     3:2 Шарипзянов (Чистяков, Мартынов) – 43:04 (5x5)     4:2 Джонсон (Силантьев, Вовченко) – 58:45 (en)    
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