Люк Джонсон назвал рецепт победы «Металлурга» над «Авангардом»

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон прокомментировал победу над «Авангардом» (4:2) и заявил, что атаки мастеровитых нападающих омской команды нужно глушить в самом начале и не давать форвардам раскатиться и обрести уверенность.

– Хорошее начало – это всегда залог успеха. И чем быстрее ты забьёшь, тем больше уверенности получишь. Мы старались контролировать игру и работать по системе. Многое получалось, сыграли дисциплинированно, без грубых ошибок и обрезов. Всё это привело к успеху. Классная командная победа!

– «Авангард» непривычно лихорадит, хотя команда быстрая, с исполнителями. Что скажешь о сопернике? Насколько было трудно?

– Конечно, команды такого уровня опасны в атаке, там есть ребята, с которыми надо быть постоянно начеку. Рецепт очевиден – глушить их атаки в самом начале, не давать раскатиться и почувствовать игру. Думаю, нам удалось лишить их пространства и времени на принятие решения, – цитирует Джонсона Metaratings.ru.

Джонсон отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке матча.