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«Уже можно паниковать?» Журналист НХЛ — о провальной игре Георгиева на старте сезона

«Уже можно паниковать?» Журналист НХЛ — о провальной игре Георгиева на старте сезона
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Журналист НХЛ Эван Раваль оценил игру российского голкипера «Колорадо» Александра Георгиева на старте нового сезона. Россиянин пропустил восемь шайб и дважды был заменён по ходу матчей с «Вегасом» (4:8) и «Коламбусом» (4:6).

«Два выхода в старте, 62 минуты сыграно, 25 бросков нанесено по его воротам и восемь шайб пропущено. Если ваш процент отражённых бросков составляет 64% всего после двух игр, возможно, пришло время задуматься, не находится ли ваша работа под реальной угрозой. Дела у Юстуса Аннунена идут не лучше, что ещё больше усложняет ситуацию, но что делать «Эвеланш»?

Они взяли Каапо Кяхкёнена с драфта отказов, но его прибытие в команду ещё не определено из-за визовых дел. Даже в этом случае нет способа, которым вратарь с процентом отражённых бросков за карьеру 89,8 может стать спасителем. Происходили и более странные вещи, но после двух игр сезона генменеджер Крис Макфарланд, возможно, рассмотрит наихудший сценарий.

В команде не хватает капитана, трёх нападающих из первой шестёрки, а команда получает худшую вратарскую игру в лиге. Уже можно паниковать? Может быть, может, и нет, но, возможно, пора генеральному менеджеру «Эвеланш» начать активно работать по телефону, чтобы найти реальное решение проблемы в воротах. Пока что в клубе держатся за Георгиева. Может быть, потому что у них нет другого выбора», – цитирует журналиста The Denver Post.

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