Вайсфельд высказался о СКА на старте сезона-2024/2025 в КХЛ

Советский и российский хоккейный судья, функционер Леонид Вайсфельд объяснил, почему старт сезона-2024/2025 для СКА оказался не самым удачным.

— СКА немного буксовал на старте сезона, а потом стал показывать довольно яркий и результативный хоккей. Что могли бы сказать по поводу питерского клуба?

— Уровень игроков там в любом случае очень высокий. Понятно, что у них опять очень много новичков. Именно сыгрываться таким большим мастерам долго не надо, но людям банально нужно время, чтобы понять систему. Всё равно у каждого тренера свои требования — вопрос не в том, хорошие они или плохие, они просто разные. Когда большая группа игроков приходит к новому специалисту, конечно, им требуется время. Плюс с вратарями есть неопределённость, — приводит слова Вайсфельда «ВсеПроСпорт».