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Главный тренер «Торонто» раскритиковал свою команду после трёх матчей на старте НХЛ

Главный тренер «Торонто» раскритиковал свою команду после трёх матчей на старте НХЛ
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Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе выразил недовольство по поводу игры своей команды в большинстве.

«Это застой. Нам всем известно, что мы просто переставляем парней, пытаемся найти какую-то искру, другой подход», — приводит слова Берюбе Sportskeeda.

За три прошедших матча на старте сезона-2024/2025 «Торонто» не реализовал ни одного из девяти случаев большинства. Для решения этой проблемы Берюбе принял решение переместить Оливера Экман-Ларссона в стан игроков, которые будут выходить на лёд во время численного преимущества.

Сейчас канадская команда находится на втором месте в Восточной конференции НХЛ. За три прошедших матча она набрала четыре очка.

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