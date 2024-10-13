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«Конечно, он стареет». Крикунов — об Овечкине в первом матче сезона-2024/2025 НХЛ

«Конечно, он стареет». Крикунов — об Овечкине в первом матче сезона-2024/2025 НХЛ
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Советский хоккеист Владимир Крикунов объяснил, почему Александр Овечкин не забросил шайбу в первом же матче сезона-2024/2025 в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлсон (Дюбуа, Строум) – 10:48 (pp)     1:1 Кейси (Братт, Майер) – 13:42     1:2 Коттер (Ноэсен, Хаула) – 16:24     2:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 20:32     2:3 Татар (Ноэсен, Хаула) – 23:56     2:4 Коттер (Ноэсен, Хаула) – 33:38     3:4 Уилсон (Макмайкл) – 41:35     3:5 Мерсер (Татар, Хишир) – 59:52    

«Абсолютно нормальная ситуация, что Овечкину не удалось отметиться бросками. Он только вкатывается в сезон, надо почувствовать себя в этой игре. Может, ещё один матч такой будет, а затем попрёт. Конечно, он стареет, как и любой человек. Это естественно, ничего удивительного», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

В ночь на 13 октября «Вашингтон Кэпиталз» провёл свой первый матч в новом сезоне НХЛ. Соперником столичной команды стал «Нью-Джерси Дэвилз». В этой встрече Овечкин вышел в первом звене, по ходу игры отметился одной результативной передачей. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу «Нью-Джерси».

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