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Нападающий «Эдмонтона» обратился к команде после двух крупных поражений

Нападающий «Эдмонтона» обратился к команде после двух крупных поражений
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри обратился к команде с просьбой «проснуться» из-за двух подряд крупных поражений на старте нового сезона НХЛ.

«Вы можете придумывать любые оправдания в мире, что бы вы ни говорили, но каждый должен посмотреть на себя в зеркало и начать давить и усложнять игру. Это расстраивает», — приводит слова Перри Sportskeeda.

Напомним, «Эдмонтон» — серебряный призёр финала плей-офф НХЛ. В первых двух матчах текущего сезона команда потерпела крупные поражения, пропустив 11 голов. Забить им при этом удалось лишь дважды.

В первом матче они всухую проиграли «Виннипегу» (0:6), во втором — «Чикаго Блэкхоукс» (2:5).

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