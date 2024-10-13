«Инкубатор хоккейных звёздочек». Величкин — о вертикали магнитогорского клуба

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о совершенствовании хоккейного направления в Магнитогорске.

«В Магнитогорске чем дальше, тем больше будет звёздочек появляться для мировой арены. Начинается другая вертикаль в молодёжке, во Всероссийской хоккейной лиге, Континентальной хоккейной лиге. Перестройка инфраструктуры, создание академии, строительство ещё дополнительных катков. На данный момент их три в клубе, а будет пять. Представляете, какой инкубатор хоккейных звёздочек будет. Если в «Магнитке» за что-то берутся, то делается это всерьёз и надолго», — приводит слова Величкина Legalbet.

Напомним, в августе в Магнитогорске открыли жилой сектор академии, где тренируются юные хоккеисты «Металлурга». К 2027 году планируется построить полностью новое современное здание, у него уже согласован эскиз.