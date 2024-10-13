«Это будет сложно». Вайсфельд — о том, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки

Советский и российский хоккейный судья Леонид Вайсфельд описал наиболее реальный сценарий для того, чтобы Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки.

«Это грандиозное событие для мирового хоккея. Мне видится реалистичным сценарий, при котором он за два года побьёт рекорд. Если это будет в нынешнем сезоне, то, конечно, все будут счастливы. Другой вопрос, что будет сложно. Дело даже не в возрасте Овечкина, а в том, что нет Бекстрёма. Саше нужен элитный плеймейкер», — приводит слова Вайсфельда «ВсеПроСпорт».

Напомним, Овечкину осталось забросить 41 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в НХЛ.

В первом матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Джерси Дэвилз» российский хоккеист сделал только одну результативную передачу.