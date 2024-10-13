Экс-хоккеист «Детройта» завершил игровую карьеру в 32 года

Канадский хоккеист Райли Шиэн принял решение о завершении игровой карьеры в 32 года. Об этом сообщает Hockey Patrol.

Шиэн был выбран под общим 21-м номером на драфте НХЛ 2010 года командой «Детройт Ред Уингз». После драфта он провёл два сезона в NCAА. Райли отыграл семь сезонов в «Детройте», позже перешёл в «Питтсбург». Он также был в составе «Сиэтл Кракен», «Эдмонтон Ойлерз», «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз».

Последние годы профессиональной игровой карьеры он провёл в Европе. Всего на его счету 637 матчей, в которых он набрал 194 очка.

Сейчас неизвестно, чем будет заниматься Шиэн после завершения игровой карьеры.