«Авангард» лихорадит». Рыбин — о состоянии команды в сезоне-2024/2025 КХЛ

Бывший нападающий «Авангарда» Максим Рыбин считает, что омская команда — одна из топовых и должна играть стабильно.

«Понятно, что от тренера очень многое зависит, но в «Авангарде» всё равно очень много сильных исполнителей. Они должны давать результат, все ждут, когда уже заиграет Буше. А если Буше не будет играть, то остальные не должны этого делать? Если у кого-то не получается играть, остальные должны брать бремя лидерства на себя, зарабатывать очки. Очевидно, что «Авангард» лихорадит, но так не должно быть. Это топ-команда, которая должна играть более стабильно и показывать результат», — приводит слова Рыбина Metaratings.

Напомним, «Авангард» находится на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не попадает в зону плей-офф. Всего омская команда провела 15 матчей и одержала победу только в пяти из них.